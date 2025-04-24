https://news.day.az/world/1747436.html Евросоюз высказался о вероятной встрече Трампа и Фон дер Ляйен Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен может встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Риме, если ей представится такая возможность. Как передает Day.Az, об этом заявила официальный представитель ЕК Паула Пиньо. "У нас нет подтвержденной встречи, но мы будем держать вас в курсе.
Евросоюз высказался о вероятной встрече Трампа и Фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен может встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Риме, если ей представится такая возможность.
Как передает Day.Az, об этом заявила официальный представитель ЕК Паула Пиньо.
"У нас нет подтвержденной встречи, но мы будем держать вас в курсе. Главная цель визита председателя фон дер Ляйен в Рим - похороны Папы Франциска. Если возникнут другие возможности, то они, конечно же, будут использованы", - отметила она.
Похороны Папы Римского Франциска пройдут в субботу, 26 апреля, в Ватикане.
Ожидается, что на них будут присутствовать лидеры десятков стран, в том числе президент США Дональд Трамп.
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