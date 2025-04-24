Евросоюз высказался о вероятной встрече Трампа и Фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен может встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Риме, если ей представится такая возможность.

Как передает Day.Az, об этом заявила официальный представитель ЕК Паула Пиньо.

"У нас нет подтвержденной встречи, но мы будем держать вас в курсе. Главная цель визита председателя фон дер Ляйен в Рим - похороны Папы Франциска. Если возникнут другие возможности, то они, конечно же, будут использованы", - отметила она.

Похороны Папы Римского Франциска пройдут в субботу, 26 апреля, в Ватикане.

Ожидается, что на них будут присутствовать лидеры десятков стран, в том числе президент США Дональд Трамп.