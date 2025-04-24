https://news.day.az/world/1747478.html Во Франции подросток с ножом убил школьницу - ВИДЕО В результате нападения подростка с ножом в школе во Франции одна ученица погибла, а еще трое школьников получили ранения. Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщил телеканал BFM TV. Уточняется, что инцидент произошел в образовательном учреждении в Нанте.
Во Франции подросток с ножом убил школьницу - ВИДЕО
В результате нападения подростка с ножом в школе во Франции одна ученица погибла, а еще трое школьников получили ранения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщил телеканал BFM TV.
Уточняется, что инцидент произошел в образовательном учреждении в Нанте.
"В полдень (местное время, 12:00 по бакинскому времени) он поднялся на второй этаж школы и ударил ножом первого ученика, прежде чем вернуться в среднюю школу и зарезать по крайней мере трех подростков", - указано в публикации.
В результате происшествия одна из пострадавших погибла от полученных травм.
Согласно данным телеканала, нападавшего задержали. Он учится в старшей школе, ему 15 лет.
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