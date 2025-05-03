Украина получит новые истребители

В пятницу Госдепартамент США одобрил пакет по обучению и поддержке истребителей F-16 для Украины. Стоимость пакета составляет 310 млн долларов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой пост ведомства в соцсети Х.

"Государственный департамент США принял решение одобрить возможную продажу Украине по линии иностранных военных продаж (FMS) пакета по обучению и обеспечению эксплуатации истребителей F-16, а также сопутствующего оборудования, на общую сумму около 310,5 миллиона долларов", - говорится в публикации.