В петербургском супермаркете обвалился потолок

В Питере на людей в супермаркете рухнул потолок.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Большинству присутствующих в магазине повезло, но один сотрудник оказался под завалом.

Работник сумел в итоге выбраться, он почти не пострадал. По предварительным данным, причиной обрушения стал масштабный ремонт в квартире этажом выше.