https://news.day.az/world/1750764.html

В петербургском супермаркете обвалился потолок - ВИДЕО

В Питере на людей в супермаркете рухнул потолок. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Большинству присутствующих в магазине повезло, но один сотрудник оказался под завалом. Работник сумел в итоге выбраться, он почти не пострадал. По предварительным данным, причиной обрушения стал масштабный ремонт в квартире этажом выше.