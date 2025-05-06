https://news.day.az/world/1750764.html В петербургском супермаркете обвалился потолок - ВИДЕО В Питере на людей в супермаркете рухнул потолок. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Большинству присутствующих в магазине повезло, но один сотрудник оказался под завалом. Работник сумел в итоге выбраться, он почти не пострадал. По предварительным данным, причиной обрушения стал масштабный ремонт в квартире этажом выше.
В петербургском супермаркете обвалился потолок - ВИДЕО
В Питере на людей в супермаркете рухнул потолок.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Большинству присутствующих в магазине повезло, но один сотрудник оказался под завалом.
Работник сумел в итоге выбраться, он почти не пострадал. По предварительным данным, причиной обрушения стал масштабный ремонт в квартире этажом выше.
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