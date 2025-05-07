https://news.day.az/world/1750809.html Пакистан нанес ответные удары по Индии Вооруженные силы Пакистана нанесли ответные удары по целям в Индии. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили источники телеканала Samaa TV. Решение об ответном ударе в Исламабаде приняли из-за якобы пораженных объектов гражданской инфраструктуры и индийской атаки по гражданскому населению.
Пакистан нанес ответные удары по Индии
Вооруженные силы Пакистана нанесли ответные удары по целям в Индии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили источники телеканала Samaa TV.
Решение об ответном ударе в Исламабаде приняли из-за якобы пораженных объектов гражданской инфраструктуры и индийской атаки по гражданскому населению.
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