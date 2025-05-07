https://news.day.az/world/1750809.html

Пакистан нанес ответные удары по Индии

Вооруженные силы Пакистана нанесли ответные удары по целям в Индии. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили источники телеканала Samaa TV. Решение об ответном ударе в Исламабаде приняли из-за якобы пораженных объектов гражданской инфраструктуры и индийской атаки по гражданскому населению.