Пакистан нанес ответные удары по Индии

Вооруженные силы Пакистана нанесли ответные удары по целям в Индии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили источники телеканала Samaa TV.

Решение об ответном ударе в Исламабаде приняли из-за якобы пораженных объектов гражданской инфраструктуры и индийской атаки по гражданскому населению. 