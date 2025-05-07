Пакистан даст решительный ответ на нападения Индии
Пакистан имеет полное право на решительный ответ на акт войны, навязанный Индией, и такой ответ уже дан.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.
"Коварный враг совершил трусливые атаки на пять населенных пунктов в Пакистане. Пакистан имеет полное право на решительный ответ на акт войны, навязанный Индией, и такой ответ уже был дан.
Весь народ сплочен вокруг вооруженных сил, моральный дух пакистанцев высок. Народ и армия Пакистана знают, как противостоять врагу. Мы никогда не позволим ему достичь своих гнусных целей", - написал Шариф на своей странице в соцсети X.
Ранее сообщалось, что Индия нанесла ракетные удары по трем городам Пакистана: Бахавалпуру (провинция Пенджаб), а также Котли и Музаффарабаду в Азад-Кашмире.
Пакистан временно закрыл свое воздушное пространство для всех полетов сроком на 48 часов.
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