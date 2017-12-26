Саудовские власти казнили виновника ДТП, в котором погибла семья
26 декабря 2017 20:10 522
Власти Саудовской Аравии привели во вторник в исполнение смертный приговор в отношении виновника ДТП, в котором погибли шесть человек из одной семьи, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Управлявший джипом в пьяном состоянии Мухаммед аль-Кахтани на большой скорости врезался в другой автомобиль, где находились семь человек из одной семьи, в том числе дети. Шесть человек погибли на месте в результате аварии, одна девочка осталась жива.
Он был казнен в понедельник в Эр-Рияде.
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