Саудовские власти казнили виновника ДТП, в котором погибла семья

Власти Саудовской Аравии привели во вторник в исполнение смертный приговор в отношении виновника ДТП, в котором погибли шесть человек из одной семьи, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Управлявший джипом в пьяном состоянии Мухаммед аль-Кахтани на большой скорости врезался в другой автомобиль, где находились семь человек из одной семьи, в том числе дети. Шесть человек погибли на месте в результате аварии, одна девочка осталась жива.

Он был казнен в понедельник в Эр-Рияде.

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