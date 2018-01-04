Британия заработает на свадьбе принца Гарри около 500 миллионов

Не менее 500 миллионов фунтов стерлингов (примерно 680 миллионов долларов США) должна принести экономике Соединенного Королевства предстоящая свадьба пятого в очереди наследника британского трона принца Гарри и американской актрисы и фотомодели Меган Маркл.

Такие предварительные данные в интервью агентству Reuters представила консалтинговая компания Brand Finance, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Для того чтобы лично посмотреть на свадьбу принца Гарри (она намечена на май), в Великобританию, по сравнению с маем предыдущего года, дополнительно прибудут не менее 350 тысяч туристов.

Такое же увеличение туристического потока наблюдалось в апреле 2011-го - во время бракосочетания его старшего брата принца Уильяма с Кейт Миддлтон (ныне герцогине Кембриджской Кэтрин).

Глава Brand Finance Дэвид Хэй полагает, что примерно 200 миллионов фунтов поступят от туризма, пользования транспортными услугами и бронирования отелей.

Еще 150 миллионов фунтов будет потрачено на расходы по организации приуроченных к венчанию Гарри и Меган частных праздничных вечеринок и 50 миллионов фунтов - на приобретение выпущенной к свадьбе памятной сувенирной продукции, включая футболки и шапки.

Наконец, еще 100 миллионов фунтов Британия заработает на бесплатной рекламе своих возможностей по всему миру в связи этой свадьбой, передает ТАСС.

Как сообщалось ранее, свадьба принца Гарри и Меган Маркл назначена на 19 мая. Церемония пройдет в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка, которая считается домашней церковью королевской семьи.

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