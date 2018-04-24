ФСБ опубликовала видео задержания участников террористической группировки в Татарстане - ВИДЕО
24 апреля 2018 14:49 264
Обнародовано видео задержания 14 участников террористической группировки в Татарстане. Обвиняемые были задержаны в ходе совместной операции ФСБ, полиции и Росгвардии, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Силовики провели обыски по 14 адресам, сообщили в пресс-службе УФСБ.
Во время оперативного мероприятия было обнаружено большое количество запрещенной литературы, а также отчеты о вербовках, произведенных адептами "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
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