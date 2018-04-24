ПАСЕ призвала Турцию перенести досрочные выборы

Мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендует Турции перенести досрочные президентские и парламентские выборы в стране.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы пройдут 24 июня 2018 года. По его словам, это связано с необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления. Парламент Турции позже одобрил законопроект.

В поступившем в РИА Новости заявлении говорится, что "комитет по мониторингу выражает глубокую обеспокоенность в связи с объявлением 18 апреля 2018 года о проведении досрочных президентских и парламентских выборов в Турции 24 июня 2018 года, на полтора года раньше запланированного срока", передает Day.Az.

Комитет отмечает, что "поправки к избирательному закону были приняты парламентом только за месяц до объявления об этих досрочных выборов".

По мнению комитета ПАСЕ, "эти поправки существенно меняют правила выборов и избирательной кампании". "Они включают в себя возможность сформировать предвыборные альянсы, которые были невозможны до сих пор", - считают там.

"Крайне короткий период между принятием этих новых правил и предстоящими выборами оставляет слишком мало времени для того, чтобы политические партии скорректировали и завершили свою подготовку к выборам", - отмечается в заявлении.

Там подчеркивается, что "изменение правил выборов за три месяца до дня выборов противоречит рекомендациям Венецианской комиссии (по соответствию национальных конституций европейским стандартам - ред.)".

"В то же время Ассамблея с сожалением отмечает, что 10-процентный избирательный порог - самый высокий в Европе - не был уменьшен в измененном законе, как это предусмотрено международным сообществом, включая Ассамблею. Этот очень высокий порог еще больше подорвет политический плюрализм, обойдя отдельные политические партии", - считают в комитете Ассамблеи.

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