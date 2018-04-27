ФСБ предотвратила ряд терактов в Москве

ФСБ пресекла деятельность четырех членов "спящей ячейки" террористической группировки "Исламское государство", которые хотели осуществить ряд терактов в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу в пятницу, передает Day.Az.

"Пресечена деятельность четырех членов так называемой "спящей ячейки" "ИГ". Данная группа прибыла из города Новый Уренгой и планировала совершение серии резонансных терактов на территории московского региона", - сказано в релизе.

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