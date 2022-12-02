Chevrolet обновила для Бразилии компактный пикап Montana

В Chevrolet пересмотрели концепцию пикапа Montana. Вместо утилитарной машины первых поколений третья генерация авто стала похожа на транспорт для активного отдыха, сообщило 2 декабря издание "Авторевю", передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Новая Montana впервые получила двухрядную кабину с четырьмя дверьми. Шасси для новой модели "поделился" кроссовер Chevrolet Tracker, выпускаемый в Бразилии с 2020 года.

По размерам новая Montana стала близка к таким традиционным бразильским пикапам, как Renault Oroch и Fiat Toro. Объем грузового отсека машины составил 874 л до верхней кромки бортов. Разработчики сразу предусмотрели широкие возможности трансформации кузова: предложены штатные перегородки, дополнительные боксы и полки, позволяющие разделить большой грузовой отсек на несколько маленьких.

Пока представлены только относительно богатые версии LTZ и Premier. В их оснащении есть 17-дюймовые легкосплавные колеса, хромированный декор, шесть подушек безопасности, медиасистема с восьмидюймовым экраном, климат-контроль и обивка сидений кожзамом. Среди опций есть камера заднего вида, парктроник, кнопка запуска двигателя и аудиосистема JBL.

Под капотом находится трехцилиндровый турбомотор объемом 1,2, л. Двигатель работает на этаноле и выдает 133 л.с. На выбор есть шестиступенчатые механика и классический автомат, но привод только передний.

Выпускать новый пикап будут на заводе GM в бразильском Сан Паулу, где делали пикапы прежних поколений. Старт продаж намечен на февраль 2023 года.