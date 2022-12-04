Tesla отзовет более 430 тыс. автомобилей в Китае

Американский производитель электрокаров Tesla отзовет с китайского рынка более 435 тыс. автомобилей Model 3 и Model Y из-за проблем с габаритными огнями. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщило агентство Xinhua.

По его данным, из-за ошибки в программном обеспечении при запуске автомобилей задние габаритные огни по обеим или на одной стороне электрокаров могут не работать. Это повышает риск столкновения в условиях плохой видимости.

Как уточняет агентство, отзываются 142 тыс. автомобилей Model 3, произведенных с декабря 2020 года по ноябрь 2022 года, и около 293 тыс. Model Y, которые сошли с конвейера с января 2021 года по ноябрь 2022 года. Для исправления проблемы Tesla выпустит обновление программного обеспечения.

25 ноября сообщалось, что китайский регулятор дал указание Tesla отозвать более 80 тыс. автомобилей серии Model S и Model X из-за проблем с программным обеспечением и креплением ремней безопасности.