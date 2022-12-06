Mercedes выпустил самый быстрый S-класс в версии AMG

Новый Mercedes-AMG S 63 стал самым мощным автомобилем в истории модели. Гибридная силовая установка новинки выдала 802 л.с. и 1430 Нм крутящего момента, сообщило 6 декабря издание "Авторевю", передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Специалисты отметили, что новый автомобиль для марки является большим шагом в развитии модели, особенно по сравнению с предыдущей версией машины. Тогда самым мощным был 12-цилиндровый Mercedes-AMG S 65, который имел 630 л.с. и 1000 Нм.

Максимальная скорость машины с опционным пакетом AMG Driver's Package составляет 290 км/ч, а средний паспортный расход топлива упал с 8,9 до 4,4 л/100 км. Гибридный Mercedes-AMG S 63 E Performance предложен только с длинной колесной базой (3216 мм). Жесткость кузова увеличена: спереди установлены дополнительные распорки между чашками подвески (сверху и снизу), а сзади - диагональные усилители. Свою лепту в повышение жесткости внес и кожух тяговой батареи, из-за которой объем багажника уменьшен с 550 до 305 л.

Самый мощный S-класс штатно оснащен пневматической подвеской с адаптивными амортизаторами и активными стабилизаторами, а также полноуправляемое шасси.

В новом поколении AMG-версия S-класса впервые обрела решетку радиатора с вертикальными прутьями. Среди других визуальных отличий от менее мощных седанов - другие бамперы, крупные патрубки выпускной системы и колеса диаметром 20 или 21 дюйм. В салоне - AMG-руль со сдвоенными спицами, измененная графика приборов и легкий "спортивный" декор. Новый S-класс имеет роскошный интерьер со стандартными раздельными креслами на втором ряду.

Продажи мощных седанов начнутся в 2023 году, правда, пока марка не объявила цену на машину даже в Германии.