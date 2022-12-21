Так выглядит новый кроссовер "Москвич 3"

Кроссовер "Москвич 3" будет стоить от 1,97 млн рублей. Об этом говорится в официальном Telegram-канале завода "Москвич".

"Городской кроссовер "Москвич 3" - это первая модель, которая сошла с конвейера возрожденного производства завода "Москвич". Новый автомобиль будет доступен в продаже по цене от 1 970 000 рублей (48107 манатов). "Москвич 3" будет представлен в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой", - говорится в сообщении.