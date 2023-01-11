Skoda анонсировала выпуск нового поколения Kodiaq и Superb в 2023 году

Компания Skoda в 2023 году представит новое поколение моделей Kodiaq и Superb. Об этом сообщается в релизе компании, посвященном годовым итогам продаж, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В этом году последуют некоторые многообещающие события: новое поколение Kodiaq и Superb, а также рестайлинг Kamiq и Scala. Тем временем работа над нашим электронным будущим идет полным ходом. Уже в 2026 году мы выпустим три новые полностью электрические модели, и за ними последуют другие", - приводятся в документе слова члена правления Skoda по продажам и маркетингу Мартина Яна.

Кроссовер Skoda Kodiaq нынешнего поколения в 2022 году разошелся тиражом 94,5 тыс. экземпляров, его продажи снизились на 4,2% в сравнении с 2021 годом. Лифтбэки и универсалы Superb проданы в количестве 60,8 тыс. машин (-8%).

Нынешнее поколение Skoda Kodiaq выпускается с 2016 года. Кроссовер построен на модульной платформе MQB-A2 концерна Volkswagen, на ней же базируется Volkswagen Tiguan и Audi Q3. Superb производится чешской компанией с 2001 года. Нынешнее, третье поколение модели вышло на рынок в 2015 году.