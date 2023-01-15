BYD решил построить завод во Вьетнаме

Лидер китайского рынка электромобилей BYD планирует построить завод по выпуску комплектующих во Вьетнаме для диверсификации производства.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, компания проводит, согласно их данным, переговоры о выборе площадки для будущей фабрики, инвестиции в которую превысят $250 млн. Строительство может начаться уже в середине года.

По продажам электромобилей на китайском рынке BYD опережает главного конкурента - американскую Tesla - почти в два раза. В последнее время компания расширяет присутствие за пределами КНР. В сентябре прошлого года она объявила о планах сооружения в Таиланде к 2024 году завода, на котором ежегодно будет собираться до 150 тыс. электромобилей.