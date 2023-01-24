Автогигант собрался уволить тысячи человек

Американский автогигант Ford собрался уволить 3,2 тысячи человек в рамках плана сокращения рабочих мест. Как сообщает Bloomberg, это коснется европейских подразделений и связано с переориентацией на производство электромобилей, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Большая часть сокращений придется на Германию, в основном они затронут административный персонал компании. В целом компания пытается решить, каким образом сократить расходы на 3 миллиарда долларов, чтобы обеспечить необходимое для производства электрокаров финансирование. При этом Ford пока официально не подтвердил информацию об увольнениях. Представитель компании подчеркнул, что в настоящий момент никаких решений по этому поводу принято не было.

Еще в ноябре прошлого года газета Financial Times писала, что концерн может сократить до 40 процентов сотрудников. Как говорил тогда руководитель компании Джим Фарли, для производства электромобилей требуется намного меньше рабочей силы, чем для создания бензиновых или дизельных автомобилей. Для их сборки нужно меньше деталей, пояснил он. Ford хочет получать с продаж электрокаров не менее 50 процентов от общей выручки к 2030 году.