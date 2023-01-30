Новый гонщик Alpine в Формуле-1 получил автомобиль

В 2023 году в составе заводской команды Alpine в Формуле 1 будут выступать два француза - к Эстебану Окону присоединится Пьер Гасли, гонявшийся ранее за другой коллектив чемпионата мира. Новобранцу французской команды положен соответствующий дорожный автомобиль, а потому в Alpine вручили своему новому гонщику обновлённое купе Alpine A110 в максимально мощной - как и полагается для пилота главной гоночной серии мира - версии S. Её особенностью являются особые диски, оранжевые тормозные суппорты и элементы отделки из карбона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor.ru, купе Alpine A110 S имеет 290-сильный турбомотор объёмом 1,8 литра и 7-ступенчатый преселективный "робот", который после обновления получил новые настройки.

Автомобиль отличается уменьшенным дорожным просветом, более жёсткими пружинами и стабилизаторами поперечной устойчивости, новыми амортизаторами, тормозами Brembo с 320-миллиметровыми дисками и более широкими шинами Michelin Pilot Sport 4.

Особенностью S-версии является и оранжевая прострочка обивки салона вместо синей. Правда, на официальных фотографиях автомобиля Пьера Гасли видна синяя нить - либо для пилота сделана эксклюзивная версия, либо гонщик получил другую модификацию Alpine A110, хотя для него заявлена A110 S.