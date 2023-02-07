Обновлен полный клон Toyota Corolla под маркой Suzuki

Полный клон Toyota Corolla под маркой Suzuki обновлён спустя 2,5 года после дебюта. Речь идёт о Suzuki Swace: слегка видоизменённой двухобъёмной "Королле" с безальтернативной бензин-электрической силовой установкой. После рестайлинга изменились оптика, медиасистема, приборная панель и калибровка электродвигателя. Suzuki продаёт в Европе заряжаемые гибридные Toyota, чтобы не платить штрафы за превышение уровня выбросов диоксида углерода (СO2), передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Suzuki Swace доработан вслед за исходной "Короллой", причём апгрейд вышел неполным: самая продвинутая медиасистема партнёру Toyota не положена. Внешние приметы рестайлинга есть только у топ-версии: самому дорогому универсалу положены новые фары с V-образным рисунком дневных ходовых огней.

В салоне поменялась графика 7-дюймовой цифровой "приборки", диагональ тачскрина достигла восьми дюймов, а интерфейс с "горячими" клавишами и парой шайб остался в прошлом. Главный технический апгрейд - повышение отдачи гибридной системы со 122 до 140 лошадиных сил благодаря другому электродвигателю. Отныне универсал разменивает 100 километров в час с места за 9,4 секунды - на 1,7 секунды быстрее предшественника.

В Нидерландах цены на заряжаемые гибриды Suzuki Swace стартуют с 35,8 тысячи евро. По сравнению с предшественником универсал подорожал на 3,5 тысячи евро или на десять процентов. Toyota Corolla Sports Tourer с аналогичным форм-фактором и техникой обойдётся в 32,5 тысячи евро, но будет лишена некоторых опций.