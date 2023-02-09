Регулятор Южной Кореи оштрафовал немецких автопроизводителей

Комиссия по справедливой торговле Республики Корея оштрафовала германских автопроизводителей на 42,3 млрд вон ($33,5 млн) за подтасовку данных о выбросах дизельных автомобилей. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Регулятор выписал штрафы Mercedes-Benz на 20,7 млрд вон ($16,4 млн), BMW на 15,6 млрд ($12,4 млн) и Audi на 5,9 млрд вон ($4,7 млн). Согласно его выводам, компании создали препятствия для конкуренции, а "покупатели были ограничены в выборе более экологичных автомобилей".

Вследствие умышленных действий автоконцернов отмечено увеличение выбросов в атмосферу оксидов азота. Они крайне вредны для респираторной системы и способствуют возникновению опасных заболеваний.

К таким деяниям был причастен еще один немецкий автопроизводитель - Volkswagen. Однако он избежал штрафа, поскольку проблемные автомобили этой марки не продавались на территории Южной Кореи.