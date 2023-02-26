Раскрыты моторная гамма и сроки дебюта новой BMW 5-Series

Обнародованы моторная гамма и сроки дебюта нового семейства BMW 5-Series. Профильный форум BMW Blog выяснил, что баварская марка планирует показать серию G60/G61 через четыре месяца - 21 июня 2023 года. Производство новинки начнётся осенью, а первые клиенты получат свои машины в начале 2024 года. Важно, что одновременно дебютируют и BMW 5-Series, и её электрическая версия i5, причём обе предложат с двумя типами кузова (седан и универсал).

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, по неофициальным данным на старте продаж запланированы восемь модификаций топливных BMW 5-Series, в том числе четырёх- и шестицилиндровые заряжаемые гибриды 530e и 550e. До премьеры новой M5 гамму возглавит бензин-электрическая версия M560e с шестью цилиндрами.

Базовые версии поменяются эволюционно: 520i сохранит бензиновый турбомотор B48 и будет предлагаться с задним и полным приводом, у 530i xDrive будет форсированный двигатель B48, у 540i xDrive - твинтурбошестёрка B58. Единственная дизельная версия 520d останется с мотором B47.

Интереснее ожидаемая линейка BMW i5: такие седаны и универсалы тоже предложат с задним (eDrive40) и полным (M60) приводом, причём самый мощный электрокар разовьёт под 600 лошадиных сил. Постепенно гамма "пятёрок" может разрастаться, причём электромобили i5 станут теснить топливные 5-Series.

Если прогноз сбудется, то BMW 5-Series G60/G61 дебютирует вскоре после Mercedes-Benz E-Class W214/S214. В Штутгарте уже сделали первый шаг, показав интерьер нового бизнес-семейства, теперь ход конкурентов из Мюнхена.