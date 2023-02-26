Mercedes-Benz анонсировал скорый дебют новой базовой модели

Компания Mercedes-Benz анонсировала скорый дебют новой базовой модели. Уже в этом году покажут концептуальный седан, который может стать предвестником Mercedes-Benz CLA третьего поколения. В ближайшем будущем A-Class и B-Class отправят в отставку, а им на смену придёт новая модель семейства Entry Luxury на перспективной модульной платформе MMA. Серийное производство нового "Мерседеса" начального уровня начнётся в следующем году, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Хотя Mercedes-Benz запланировал существенное сокращение линейки, гендиректор немецкой марки Ола Каллениус подтвердил, что в компактном сегменте модели с трёхлучевой звездой тоже останутся. Предвестника линейки Entry Luxury покажут позже: концептуальный седан станет олицетворением нового видения "Мерседеса" начального уровня.

Подробностей немного, но можно с уверенностью сказать: входной билет в мир Mercedes-Benz станет дороже. Стратегия немецкой марки заключается в том, чтобы уменьшить тиражи и повысить маржинальность, так что совсем скоро "Мерседес" дешевле 40 тысяч евро уйдет в историю. Линейка "младших" моделей сократится с нынешних семи до четырёх, причём одной из них может быть небольшой кроссовер с внешностью "Гелендевагена".

Ставка на архитектуру MMA означает, что новые "Мерседесы" начального уровня будут предлагаться в том числе с двигателями внутреннего сгорания. Другие подробности появятся после дебюта концептуального седана-предвестника CLA третьего поколения.