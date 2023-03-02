Changan обвинил Geely в плагиате

Стоит отметить, что в Changan не называют конкретную модель, дизайн которой якобы скопировали стилисты Geely. Можно предположить, что речь идет о седане Uni-V и его электрической версии Shenlan SL03.

Автомобили действительно похожи. И этому можно найти объяснение: за дизайн линейки Galaxy отвечает Чэнь Чжэнчэн, который является вице-президентом по дизайну Geely Auto. Он перешел в Geely в 2020 году, а до этого почти 20 лет работал в Changan Automobile, где в том числе разрабатывал дизайн моделей Uni.

Другим громким разбирательством, которое длилось больше трех лет, стал спор между Citroen и шведской Polestar из-за схожести логотипов, который продлился около трех лет. В 2020 году французы обвинили Polestar в плагиате и даже добился запрета на продажу автомобилей бренда во Франции. Разногласия удалось уладить только в прошлом году.