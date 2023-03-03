Так выглядит 7-местный кроссовер Kia EV9

Kia вовсю готовится к премьере своего топового электрического кроссовера EV9. Недавно автомобиль засняли вживую во время рекламной съёмки, а сейчас сама компания опубликовала пару видеотизеров. Один демонстрирует хитрую переднюю светотехнику, другой - силуэт автомобиля, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Китайские автопроизводители уже давно интегрируют светодиоды не только непосредственно в фары, но и в бампер (достаточно вспомнить Zeekr 009 от Geely), и Kia реализует в своём EV9 что-то похожее. Только здесь светодиоды не покрывают бампер, а расположены по краям радиаторной решётки. У фонарей на крышке багажника сложная графика, чем они сильно отличаются от довольно простых фонарей Telluride.

Опять же, в отличие от Telluride, силуэт EV9 более динамичный - это хорошо видно по оформлению задней части и тому, как крыша плавно опускается к треугольным стойкам.

EV9 в первую очередь дебютирует в США, и, судя по тому, что компания уже на тизерах показывает финальный дизайн, случится это уже скоро (в течение весны). В базовой версии ожидается единственный электромотор мощностью около 200 л.с., в топовой версии будет силовая установка из двух моторов (соответственно, привод полный) мощностью около 400 л.с. Так как кроссовер большой, то он сможет вместить в себя 6 или 7 человек.