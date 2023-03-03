Hyundai показала на видео новый седан Solaris

Индийское подразделение Hyundai впервые на видео показало новый седан Solaris, который на местном рынке называется Verna, и рассказало подробности о модели.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, новый Hyundai Verna/Solaris увеличится в размерах по сравнению с моделью прошлого поколения, габариты составили 4535x1765x1475 мм при колесной базе 2670 мм. Благодаря увеличению колесной базы на 70 мм и ширины на 36 мм в салоне машины стало просторнее, отметили в компании. Объем багажника седана увеличится с 480 до 528 литров. Автомобиль получил сдвоенные блок-фары и соединяющую их диодную полосу в верхней части радиаторной решетки.

В Индии Verna будет оснащаться новым бензиновым турбомотором объемом 1,5 л с непосредственным впрыском топлива, который будет сочетаться с 6-ступенчатой механикой или 7-диапазонным "роботом" с двойным сцеплением. Также в гамму войдет атмосферный 1,5-литровый мотор в связке с механикой или вариатором.