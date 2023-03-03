В Комитете представителей ЕС отложили решение о показателе выбросов автомобилей

Комитет постоянных представителей Евросоюза отложил на более позднее время решение о целевом показателе выбросов автомобилей на 2035 год. Об этом сообщил в пятницу в Twitter спикер комитета Даниэль Холмберг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Комитет решил отложить с 7 марта до более позднего заседания принятие решения по целевому показателю выбросов автомобилей на 2035 год. Комитет вернется к этому вопросу в свое время", - написал он.

Как сообщает агентство ТТ, Италия и Германия могут затормозить планы ЕС по запрету новых бензиновых автомобилей. Правительства этих стран, имеющих автомобильную промышленность, хотят и далее разрешать двигатели внутреннего сгорания на альтернативном топливе. "Мы можем, руководствуясь здравым смыслом, победить идеологию, которая вредит Италии и всей Европе", - прокомментировал член парламента от правой партии "Вперед, Италия" Лука Скери новостному сайту Euractiv ранее на этой неделе.

Депутаты Европарламента поддержали в середине февраля законодательную инициативу Евросовета, которая подразумевает запрет на продажу в ЕС новых автомобилей, работающих на ископаемом топливе, после 2035 года. К 2030 году должен быть предусмотрен промежуточный этап, на котором автопроизводители должны будут снизить уровень выбросов новых моделей на 55% для своих новых легковых автомобилей и на 50% для легкого коммерческого транспорта.