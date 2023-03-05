Два друга на Ferrari устроили ДТП в Италии

Авария с участием двух автомобилей Ferrari произошла 4 марта в итальянской провинции Анкона. Об этом сообщает ilmessaggero.it, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По предварительным данным, два друга устроили гонки на Ferrari и оба не смогли войти в поворот на сельской дороге, где действует ограничение скорости 50 км/ч. Сначала с дороги вылетает красный суперкар, сразу за ним точно так же - синий. Он врезается в забор виллы и загорается. Обломки машин и ограждения остывают в бассейне.

Отмечается, что на место происшествия прибыли медики, которые оказали помощь водителям.