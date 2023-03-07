Представлен эксклюзивный Rolls-Royce Phantom Syntopia

Rolls-Royce представил спецверсию седана Rolls-Royce Phantom под названием Syntopia, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Компания Rolls-Royce представила эксклюзивный Phantom Syntopia. Этот роскошный седан был создан совместно с известным нидерландским модельером и кутюрье Ирис ван Херпен в единственном экземпляре.

Созданный на заказ Rolls-Royce Phantom Syntopia основан на базе Phantom Extended. Работа над ним заняла у Rolls-Royce и модельера около четырех лет. Специально для автомобиля была создана эксклюзивная краска Liquid Noir, которая на солнце играет оттенками фиолетового, синего, пурпурного и золотого в зависимости от угла обзора. При разработке нового цвета кузова компания потратила более 3000 часов на испытания и проверки.

Некоторые элементы интерьера были изготовлены вручную. Первое, что бросается в глаза в салоне - это потолок "звездное небо", изготовленный из одного цельного листа кожи безупречного качества, который был отобран из более чем 1000 шкур.

"Результат четырехлетней непрерывной разработки, Phantom Syntopia - великолепное свидетельство мастерства, таланта, страсти к материалам и стремления к совершенству нашей исключительной команды Bespoke Collective. Чтобы воплотить видение клиента в жизнь, наши инженеры и мастера раздвинули собственные границы и бросили вызов существующим представлениям о том, что возможно в их стремлении к совершенству. Phantom Syntopia - это самый технически сложный заказ, который мы когда-либо создавали, и это был исключительный опыт - работать вместе и сотрудничать с невероятной командой ателье Айрис ван Херпен", - отмечает Джонатан Симмс, генеральный менеджер подразделения Bespoke Rolls-Royce Motor.

Phantom Syntopia займет свое место в частной коллекции клиента марки в мае 2023 года. И в Rolls-Royce взяли на себя обязательство никогда не повторять подобный дизайн.