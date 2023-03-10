BMW выбрала Китай, а Volkswagen — США

Новости европейского автопроизводства - одна краше другой: то BMW тихо съехала с островов некогда великой империи, то вот теперь Volkswagen отправляется на поиски лучшей доли в Новый Свет. Да, вы не ослышались: немецкий автогигант готовится к переезду в США. Более того, этот процесс уже запущен, передает Day.Az со ссылкой на Автовзгляд.

Концерн Volkswagen, "наевшись" реалий европейского бизнеса, решил отправиться в более спокойную гавань, где и государство способно предоставлять дотации, и электричество доступно производителям. Строительство нового аккумуляторного завода в Восточной Европе "приостановлено" (читай, закрыто): инвестиции будут вложены в аналогичную площадку в США.

Главная причина - привилегии, гарантированные американцами высокотехнологичным и экологически дружественным производствам. Financial Times приводит следующее заявление: "Решение было принято после того, как было подсчитано, что компания может получить 10 млрд. евро в виде льгот от США для "зеленых" технологий, которыми Америка переманивает европейские компании".

Электромобили - высокодоходная сфера, являющаяся сегодня флагманом всей отрасли. Не секрет, что технологически "электричка" намного проще обычной машины с ДВС, однако многочисленные по большей части маркетинговые и политические процессы сделали ее желанной и, по причине высокого спроса, крайне дорогой. Иными словами, в каждом проданном электромобиле заложена значительная прибыль. И такой бизнес покидает Европу в первых рядах.

Сегодня американцам нужны сложные и технологичные производства, они готовы предоставлять деньги и льготы, а в Европе - только инфляция и высокие налоги. Надо бежать, тем более за океаном расцветает филиал сада с куда большими обещаниями по "удобрениям". А как иначе сделать Америку снова великой?

Не отстает и крупнейший рынок планеты - Китай. Скупив в Европе всех инженеров и дизайнеров, производители из Поднебесной скоро заберут и последние остатки былого величия - бренды. Как это уже произошло с Volvo.

Так что "смена полярности", в рамках которой полный переход на электромобили был отложен на неопределенный срок, а выпуск грязных моторов на тяжелом топливе возобновлен - это вынужденная мера. Ибо рассуждать об экологии можно лишь при профиците бюджета и околонулевой инфляции, а таких условий в Старом Свете в ближайшие годы не предвидится. Скорее наоборот: бегство производителей - лишь начало новой великой депрессии.