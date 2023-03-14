Первый турецкий электрокар TOGG поступит в продажу

Первый турецкий отечественный электромобиль TOGG поступит в продажу на этой неделе. Об этом объявил замминистра промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Качир, передает Day.Az со ссылкой на газету Hürriyet.

Серийное производство электромобилей TOGG началось 29 октября на заводе в Гемлике, районе провинции Бурса. До конца 2023 года планируется выпустить около 20 тыс. машин.

Старт продаж электромобилей TOGG был перенесен из-за землетрясения, уточняет турецкая газета Yeni Şafak. Известно, что максимальная цена автомобиля с двигателем мощностью 200 л.с. составит 1,6 млн лир (около $85 тыс.).