Porsche увеличила выручку

Немецкий производитель автомобилей и солнцезащитных очков Porsche AG нарастил операционную прибыль по итогам 2022 года на 27,4%, до рекордных €6,8 млрд. Информацию об этом опубликовала пресс-служба производителя, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Выручка компании тоже оказалась рекордно высокой по итогам 2022 года - €37,6 млрд, что на 13,6% выше показателя 2021 года.

Однако аналитики, опрошенные американо-британcкой компанией Refinitiv, прогнозировали прибыль компании на уровне €6,86 млрд и выручку до €38,3 млрд. В результате несоответствия ожиданиям ценные бумаги Porsche упали в цене почти на 5%.

На прошлой неделе пресс-служба итальянского дома моды Prada сообщила, что бренд по итогам 2022 года нарастил объем выручки на 21%, до рекордных €4,2 млрд. Наращивание показателя объяснили увеличением спроса на кожаные изделия, прет-а-порте и обувь компании.