Mercedes отзовет 26 тысяч новых G-Class

Компания Mercedes-Benz отзовёт 26 тысяч новых G-Class из-за проблем с тормозами. Автопроизводитель признал, что из-за оплавления проводки на 26 116 вездеходах, выпущенных в период с 22 июня 2018-го по 23 декабря 2021 года, могут отказать системы активной безопасности (ESP и ABS). Mercedes-Benz получил 12 гарантийных претензий от владельцев, а начиная с середины апреля, проблема будет решена радикально - отзывной кампанией, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Инженеры Mercedes-Benz выяснили, что жгуты проводов, ведущие к датчикам на передних колёсах, могут соприкасаться с дополнительным масляным радиатором. Из-за высокой температуры провода могут повредиться, что приведёт к отказу антиблокировочной системы и системы стабилизации. Как следствие - могут возникнуть проблемы с эффективностью торможения.

Владельцы автомобилей из группы риска могут самостоятельно обнаружить проблему, если загорится датчик, сигнализирующий о неисправности ABS и/или ESP. В целях предосторожности Mercedes-Benz отзовёт все актуальные "Гелики" для североамериканского рынка, выпущенные до декабря 2021 года. Жгуты проводов, ведущие к передней оси, будут бесплатно произолированы во избежание повреждений.

В самом начале производства Mercedes-Benz G-Class W463 второго поколения уже отзывали по похожей причине - тогда выяснилось, что жгуты электропроводки передних дверей проложены неправильно.