Chevrolet окончательно прощается с легендарным Camaro

Американцы подтвердили информацию о том, что сборка легендарного Chevrolet Camaro завершится в следующем году - последний экземпляр сойдет с конвейера в январе. Уже анонсирована и прощальная версия модели, которая может вызвать ажиотажный спрос. Но, что интересно, в отставку отправляется только сам масл-кар - культовое имя будет жить.

Как передает Day.Az со ссылкой на Автовзгляд, финальная серия купе называется Collector's Edition и имеет ряд особенностей. Например, в шильдике с наименованием модели спрятано изображение пантеры, что отсылает к проекту Pantera из середины 1960 годов, результатом которого стал первый серийный Camaro.

Кроме того, в коротком видео, опубликованном Chevrolet, можно разглядеть антикрыло и обозначение ZL1 на капоте. Делаем вывод, что машину решили оснастить 6,2-литровым V8, развивающим 650 л. с. Этот агрегат работает как с "механикой", так и с "автоматом".

Что касается будущего товарного знака Camaro, то пока оно неясно. Есть вероятность, что наименование приберегут для самостоятельного суббренда, под которым начнут выпускать электрокары, включая кроссоверы.