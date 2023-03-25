Toyota готовит к выпуску новый пикап Tacoma

Toyota начала публикацию изображений-тизеров, предваряющих выход на рынок нового поколения пикапа Tacoma, сообщает Day.Az со ссылкой на Carbuzz.

По дизайну новый Tacoma представляет собой уменьшенную копию более крупного пикапа Tundra, но с более узкими фарами, уточняет издание. Также предполагается, что на новое поколение пикапа японская компания перестанет устанавливать устаревшие бензиновые моторы объемом 2,7 и 3,5 литра, а применит новые турбированные двигатели и передний привод.

На опубликованном компанией Toyota в соцсетях изображении виден силуэт пикапа на холме на фоне заходящего солнца.