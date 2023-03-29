Спортивный седан Chery Arrizo 5 GT получит новый двигатель

Китайский седан Chery Arrizo 5 GT получит новый силовой агрегат, сообщает Day.Az со ссылкой на издание Autohome.com. Автомобиль является спортивной версией Chery Arrizo 5 Plus, в России будет продаваться под названием Omoda S5.

От стандартной версии Arrizo 5 GT отличается полностью измененной передней частью, которая имеет большую решетку радиатора в стиле Lexus и узкую оптику. Габариты: 4710 мм в длину, 1829 мм в ширину и 1490 мм в высоту. Колесная база - 2670 мм.

Однако основное отличие Chery Arrizo 5 GT от Arrizo 5 Plus/Omoda S5 заключается в технической части. Так, спортседан оснащается 1,6-литровым турбомотором мощностью 197 л.с. и 290 Н·м крутящего момента.

Теперь к нему добавится и младший турбодвигатель объемом 1,5 л и мощностью 156 л.с. и 230 Н·м крутящего момента. Точно такой же силовой агрегат устанавливается на Arrizo 5 Plus в самых дорогих исполнениях. Помимо него, стандартный седан также может оснащаться 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 116 л.с.

В Китае спортивный Chery Arrizo 5 GT с 1,6-литровым двигателем стоит от 99 900 до 108 900 юаней. Версия с 1,5-литровым силовым агрегатом стоит 79 900 юаней.