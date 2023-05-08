Кабриолет BMW M4 2024 впервые показали вживую

Автомобильный ресурс Autohome опубликовал шпионские фотографии нового кабриолета BMW M4 2024 модельного года, который в данный момент проходит тестирование на дорогах общего пользования, передает Day.Az со ссылкой на autohome.

Ожидается, что новая версия получит изменения дизайна кузова, интерьера, а также обновление силовой установки. Показанный на снимках автомобиль закамуфлирован спереди и сзади, при этом его фары должны соответствовать новой серии BMW 4. То же самое касается и задних фонарей.

Фотографий салона пока что нет, а что касается мощности, ожидается, что кабриолет BMW M4 2024 будет оснащен рядным шестицилиндровым двигателем мощностью 3,0 л, при этом мощность должна быть больше, чем у текущей версии (она составляет 510 л.с. при 650 Нм крутящего момента).