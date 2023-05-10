Прибыль Skoda сократилась

Прибыль чешской автомобилестроительной компании Skoda, входящей в состав международного концерна Volkswagen, снизилась в 2022 году в годовом исчислении на 43%. Об этом сообщил член правления фирмы Мартин Яхн, слова которого привел в среду новостной портал seznam.cz, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Прибыль компании сократилась в годовом исчислении на 43%. Это был самый тяжелый год в истории Skoda. Теперь нас ждут [только] светлые дни", - сказал он.

Снижение прибыли, по его словам, произошло из-за того, что компания в 2022 году ушла из России, где спрос на ее автомобили был значителен. Кроме того, на 23% в годовом исчислении сократились продажи автомашин Skoda в Китае.

Между тем, по словам Яхна, компания нашла эффективную замену российскому и китайскому рынкам сбыта. Спрос на ее автомобили стремительно растет в Индии и странах Юго-Восточной Азии.