Land Rover оснастил удлиненный Defender мотором V8 на 500 л.с.

Land Rover представил сразу несколько новых версий длиннобазного внедорожника Defender 130. В частности, автомобиль получил бензиновый компрессорный мотор V8 мощностью 500 л.с., с которым он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,7 с. Внешне такую версию отличают четыре патрубка выхлопной системы. Водительские кресла в таком Defender снабжены регулировками в 14 направлениях, а рулевое колесо обшито замшей. Для автомобиля предусмотрен четырехзонный климат-контроль, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кроме того, удлиненный Defender стал доступен в пятиместной версии Outbound, рассчитанной на путешественников. Объем багажного отсека у такого внедорожника достигает 1329 л, а на полу размещен прочный резиновый коврик. Если сложить заднее сиденье, то пространство для груза превысит 2,5 тыс. литров. В исполнении Outbound автомобиль получил матовые элементы внешней отделки, а также колесные диски черного цвета. Предполагается, что такая версия будет интересна любителям дайвинга и скалолазания, вынужденным перевозить с собой объемное снаряжение.