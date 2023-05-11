Hyundai обновила хэтчбек i20

Компания Hyundai представила обновленный хэтчбек i20. Субкомпактной модели подкорректировали дизайн, пересмотрели палитру цветов кузова и улучшили ассистирующую электронику. Например, i20 научился распознаваться велосипедистов. В гамму двигателей хэтчбека вошла литровая "турботройка" с отдачей 100 либо 120 лошадиных сил. Коробки передач - "робот" и "механика".

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, рестайлинговый Hyundai i20 претерпел ряд изменений во внешности, но все они носят косметический характер. Хэтчбеку достались другие бамперы, решетка радиатора и колеса диаметром 16 и 17 дюймов. В палитре кузовных красок - три новых оттенка: кислотный "металлик" Lucid Lime, серый перламутр Lumen Grey Pearl и синий перламутр Meta Blue Pearl. Причем декор цвета Lucid Lime теперь предлагается и для салона.

Штатно i20 оснащен маршрутным компьютером диагональю 4,2 дюйма и медиасистемой с экраном диагональю 10,25 дюйма. Заявлены 4G, обновления "по воздуху", порт USB-C, беспроводная зарядка, поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

Также на машины по умолчанию ставят комплекс безопасности Smart Sense. Электроника распознает пешеходов и велосипедистов, удерживает автомобиль в полосе и помогает избежать столкновений при выезде с парковки, но эта функция идет уже как опция.

Под капотом - "турботройка" 1.0 T-GDi с 48-вольтовым стартер-генератором и двумя уровнями мощности: 100 либо 120 лошадиных сил. Коробок передач две: семиступенчатый "робот" DCT и шестиступенчатая "механика" iMT с электронным сцеплением, которая умеет отсоединять двигатель от трансмиссии для экономии топлива.

Производством рестайлинговых хэтчбеков займется турецкий завод Hyundai. Старт - третий квартал этого года.