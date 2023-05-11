Toyota безоговорочно лидирует в мире

В прошлом году в мире было продано почти 80 млн машин, согласно данным агентства JATO Dynamics, при этом первое место занял кроссовер Toyota RAV4, передает Day.Az со ссылкой на AutoFun.

Данные исследования JATO Dynamics подтверждают, что Toyota является крупнейшим автопроизводителем в мире. 13 из каждых 100 автомобилей, проданных в 2022 году, были выпущены Toyota. Автопроизводитель также продемонстрировал рост мировых продаж на 0,3% благодаря отличным показателям на китайском рынке, который в настоящее время является для него крупнейшим, опережая США и Японию.

Продажи Toyota RAV4 составили более 1 млн единиц, уменьшившись на 10% за последний год. 43% продаж пришлось на Северную Америку, 33% было продано в Китае. 9% Toyota RAV4 купили европейцы.

Седан Toyota Corolla занял второе место по продажам с результатом 992 тыс. автомобилей. Снижение по сравнению с 2021 годом составило также 10%. Больше всего седанов куплено в Китае (53%), следом идут США и Канада.

Третье место занял электромобиль Tesla Model Y, продажи которого выросли на 91% и составили 747 тыс. машин. Также в пятерку попали Honda CR-V с результатом 733 тыс. машин (-18%), Toyota Camry с продажами 673 тыс. машин.

В топ-10 нашлись места для Toyota Hilux, Nissan Sentra, Toyota Corolla Cross, Ford F-150 и Tesla Model 3.