Skoda показала, как тестирует совершенно новые Kodiaq и Superb за полярным кругом

Skoda вовсю работает на совершенно новыми Kodiaq и Superb - кроссовер и большой лифтбэк нового поколения должны дебютировать осенью. Ну а пока компания гоняет несколько предсерийных образцов за полярным кругом при серьёзных отрицательных температурах (под -40 °С).

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, skoda опубликовала видеоотчет, в котором рассказала о температурных испытаниях. Автопроизводитель отмечает, что особое внимание уделялось работе подвески, двигателей и тяговой батареи гибридных версий. Также оценивалась способность кузова выдерживать дополнительную нагрузку.

Также тестировали также материалы отделки, эффективность работы климатической системы и различных "теплых опций". Еще один интересный тест - на отзывчивость экрана медиасистемы на нажатия при температуре в салоне ниже нуля.

Skoda сообщила, что скоро испытания завершаться, так что премьера может состояться уже в начале осени. Новейшие Kodiaq и Superb по-прежнему будут оснащаться ДВС (бензиновыми и дизельными), но также будут в гамме и подключаемые гибриды.