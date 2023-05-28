Caterham готовит электрический спорткар

Британская компания Caterham разрабатывает первый электрический спорткар. В 2023 году британский производитель спорткаров будет отмечать свой полувековой юбилей и по случаю круглой даты марка, которая все эти годы существует фактически благодаря одной крайне консервативной модели Seven, готовит громкую новинку. Впервые компания сделает электромобиль, в котором намерена сохранить ключевые черты Caterham Seven - лёгкость и отточенную управляемость. Привод будет исключительно задний. Но в продажу инновационная модель поступит не скоро, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Главный дизайнер Caterham Энтони Джаннарелли, который известен моделями W Motors Lykan Hypersport и Jannarelly Design-1, совместно с ателье Italdesign работает над обликом будущего электромобиля.

Техническим партнёром проекта станет японская компания VT Holdings. Никакой информации о грядущей модели нет, но в основу его ляжет стальная пространственная рама с кузовом из алюминия или углеродного волокна, но окончательного решения о типе кузова пока не принято.

Возможно, это будет либо родстер а-ля Caterham Seven, либо тарга со съёмными жёсткими панелями крыши. Ожидается, что прототип электромобиля Caterham будет представлен в течение 2023 года, а вот серийную модель придётся подождать как минимум до 2026 года.