Volkswagen представил юбилейный Polo GTI Edition 25

В этом году исполняется 25 лет с момента выхода первого Volkswagen Polo GTI. По этому поводу немецкий автогигант выпустил специальную юбилейную версию Volkswagen Polo GTI Edition 25, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Volkswagen Polo GTI Edition 25 будет выпущен ограниченным тиражом в 2500 экземпляров. Юбилейная модель будет доступна для заказа в Германии начиная с 1 июня 2023 года по цене 35 205 евро

"Volkswagen имеет богатое наследие, а Polo - один из наших самых знаковых автомобилей. Поклонники GTI очень важны для нас, и наша юбилейная модель - это способ отметить эту годовщину вместе с ними: отпраздновать 25-летие мощности, производительности, спортивности и удовольствия от вождения в классе Polo", - отметила Имельда Лаббе, член правления бренда Volkswagen по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию легковых автомобилей.

Юбилейный Volkswagen Polo GTI Edition 25 приводится в движение мощным двухлитровым двигателем TSI мощностью 207 л.с. и максимальным крутящим моментом 320 Нм и имеет передний привод и специально настроенную спортивную подвеску, занижающую кузов на 15 мм. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает у модели 6,5 секунды.

Внешне спецверсия отличается красными тормозными суппортами и декоративными планками, решеткой радиатора в виде сот, хромированными выхлопными патрубками, окрашенным в черный цвет боковыми зеркалами и крышей, а также 18-дюймовыми легкосплавными дисками черного цвета.

В салоне водителя и пассажиров встречают спортивные сиденья премиум-класса с обивкой из перфорированной черно-красной кожи с вышитыми логотипами GTI, а также глянцевая черная декоративная вставка с красной надписью GTI на передней панели. О том, что это лимитированный автомобиль, свидетельствует и надпись "One of 2500" на пороге.