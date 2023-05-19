Это Audi A5 Sportback 2024

Компания Audi проводит дорожные испытания автомобиля Audi A5 Sportback 2024 года, который засняли фотографы-шпионы Carscoops на дорогах общего пользования.

Как передает Day.Az со ссылкой на Carscoops, Audi объединит A4 и A5 в одну модель следующего поколения. Название Audi A4 будет полностью исключено, вместо двух моделей будет выпущен только A5 Sportback 2024. Это является частью масштабного плана по обозначению автомобилей с двигателями внутреннего сгорания как моделей с нечетными номерами, в то время как электромобили получат четные номера, чтобы избежать путаницы. Пока что непонятно, сохранит ли Audi двухдверный A5, чтобы конкурировать с BMW 4-Series и грядущим Mercedes CLE.

Ожидается, что внутри Audi A5 Sportback 2024 A5 получит полностью переработанный салон с отдельно стоящей цифровой приборной панелью и большим центральным информационно-развлекательным экраном. Также сообщается, что он получит новую центральную консоль, а также другое рулевое колесо, которое уже появилось в некоторых новых моделях Audi.

Европейские модели будут предлагать широкий спектр силовых агрегатов, включая различные бензиновые, дизельные и гибридные варианты. С другой стороны, Северная Америка получит лишь меньшее количество вариантов двигателей, вероятно, только бензиновые и гибридные модели, но их мощность будет больше, чем в Европе.

Ожидается, что A5 Sportback дебютирует в конце этого года, а первые поставки начнутся весной 2024 года.