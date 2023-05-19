Tesla снова отложила выпуск Roadster
Компания Tesla снова отложила выпуск электрокара Roadster. На ежегодном собрании акционеров генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что планирует завершить проектирование родстера к концу этого года. Он выразил надежду, что запустить его в производство получится в 2024-м - то есть, на четыре года позже, чем было заявлено в ходе первой премьеры Roadster еще в 2017 году. У Tesla все еще много более приоритетных задач, из-за чего дебют нишевой двухдверки продолжает отодвигаться, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
Tesla Roadster 2.0 показали почти шесть лет назад вместе с электрогрузовиком Semi. В 2020 году его производство было отложено на 2021-й, затем из-за проблем с наличием микроэлектроники и разрывов глобальных цепочек поставок его перенесли на 2022-й, а потом и на 2023 год.
Компания известна "долгостроями", однако производство тягачей все же стартовало: поставки начались в декабре прошлого года с трехлетним опозданием. А потому есть шанс, что Roadster все же будет доделан к новому сроку.
Впрочем, если Semi можно продать крупным корпорациям, таким как Pepsi, Roadster - нишевый продукт. По словам Маска, он является "даже не вишенкой на торте, а вишенкой на вишенке". Двухдверка станет просто "крутым продуктом", от продажи которого топ-менеджер не ожидает крупной прибыли.
Сейчас Tesla сосредоточена на наращивании объемов сбыта массовых моделей. В ближайшем будущем компания представит обновленные Model 3 и Model Y.
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