«АвтоВАЗ» выпустит газомоторную Lada Vesta

В 2024 году "АвтоВАЗ" планирует начать производство обновленной Lada Vesta, работающей на природном газе. Об этом рассказал вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами "АвтоВАЗа" Сергей Громак, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В перспективе при положительной динамике рынка мы в 2024 и 2025 годах планируем запустить еще две газомоторных модели: на метане, на компримированном природном газе. Это Lada Vesta нового поколения в 2024 году и Lada Largus в 2025 году", - сказал Громак.

По его словам, газомоторная Lada Largus получит новую компоновку - баллоны будут расположены под днищем багажника, не занимая пространство багажника. Сейчас в линейке Lada доступна газомоторная Granta, в этом году планируется выпустить 3-3,5 тыс. таких автомобилей, отметил Громак.