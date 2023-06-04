В Китае представили кроссовер Baojun Yep размером с «Оку»

Китайское совместное предприятие SAIC-GM-Wuling представило новый автомобиль Baojun Yep. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает autoreview.ru.

Отмечается, что новый Baojun Yep вобрал в себя эстетику настоящих рамных внедорожников Suzuki Jimny, Mercedes G-класса и Ford Bronco. Автомобиль получил широкие колесные арки, высокий дорожный просвет и пластиковый обвес.

Длина автомобиля составляет 3381 мм, ширина - 1685 мм, высота - 1721 мм. Трехдверка имеет колесную базу 2110 мм и дорожный просвет 150 мм. При своих габаритах, Baojun Yep немного превосходит отечественную "Оку". В салоне установлены четыре сиденья, но багажника фактически не осталось: для перевозки грузов нужно складывать спинку заднего дивана.

Автомобиль оснащен электромотором мощностью 68 л.с. Паспортная дальность хода - 303 км. Максимальная скорость Baojun Yep составляет 100 км/час.