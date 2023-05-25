Новый BMW 5-Series стал электрокаром

Компания BMW официально представила новое, уже восьмое по счету поколение седанов 5-Series в кузове G60. Впервые у автомобиля появилась полностью электрическая версия, получившая имя i5, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Дизайнеры новинки сохранили классический силуэт кузова, увеличив его размеры. Длина машины выросла на 86 мм и превысила 5 м, ширина увеличилась на 33 мм, колесная база возросла на 20 мм и теперь составляет почти 3 м.

Как и новый представительский седан 7-Series, баварская "пятерка" изначально создавалась и как бензиновая машина, и как электромобиль. Двигателей внутреннего сгорания поначалу будет два. Это двухлитровая турбированная четверка, которая выдает 259 л.с. и сочетается как с задним, так и с полным приводом. А также классическая для марки рядная шестерка мощностью 380 л.с., которая идет только на полноприводную версию 540i xDrive.



В будущем ожидается расширение выбора силовых агрегатов. В частности, в 2024 году должна появиться версия с гибридной силовой установкой.

Полностью электрических версий i5 будет две. Базовая получит только задний электромотор и задний привод. Ее мощность составит 340 л.с. Топовая модель дополнится передним электродвигателем и полным приводом. Суммарная отдача двух моторов составит 598 л.с., что позволит разгоняться до 100 км/ч за 3,7 с.



При этом у обеих версий предусмотрена одинаковая батарея с используемой емкостью 84,3 кВт·ч. Из-за большего расхода энергии запас хода топовой версии i5 оказался меньше, чем у базовой версии: 412 против 475 км.

Салон нового седана заметно отличается от интерьера предшественника в первую очередь тем, что приборная панель теперь состоит из двух дисплеев: приборного и контрольного. Второй, в традиции BMW, немного развернут к водителю. В качестве опции предлагается и проекционный дисплей.



С переходом на электротягу у 5-Series появились необычные опции. Так, поскольку многие покупатели электрокаров являются зоозащитниками, автомобиль можно заказать с интерьером без натуральной кожи. А чтобы водитель и пассажир не скучали во время зарядки, машина оснащена набором видеоигр от компании AirConsole. При этом смартфоны пользователей выступают в роли джойстиков.





