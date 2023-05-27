Рамному внедорожнику BAIC BJ40 подправят внешность

Китайская корпорация BAIC выпустит на рынок модернизированный внедорожник Beijing BJ40, который могут переименовать в BJ41, передает Day.Az со ссылкой на Китайские автомобили.

Судя по шпионским фотографиям, прототип по-прежнему имеет угловатый и брутальный кузов, но временно оснащен простейшей оптикой. По всей видимости, в первую очередь изменится светотехника, бамперы и решетка радиатора. Особый интерес представляют бескаркасные двери.

Внутреннее убранство автомобиля достаточно типичное по меркам китайского автопрома. Здесь несколько сенсорных экранов, которые выполняют роль мультимедийной системы или приборной панели. Другие детали салона скрыты за маскировочными элементами или вовсе отсутствуют, как, например, дверные карты.

Силовые установки для нового Beijing BJ41 пока не раскрываются. Актуальный внедорожник BJ40 оснащается дизельными и бензиновыми турбомоторами объемом 2 литра. Их мощность может составлять 163, 211, 224 или 231 л.с. в зависимости от модели двигателя.